La Justicia autorizó a Cristina Fernández de Kirchner y a Máximo Kirchner a participar de manera virtual en la primera audiencia del juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, que comenzará este viernes 23 de octubre a las 10:00 en los tribunales federales de Comodoro Py.

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La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), que habilitó la conexión remota únicamente para la jornada inicial, en la que se leerán los requerimientos de elevación a juicio, los documentos que detallan las acusaciones contra los imputados.

La resolución busca evitar una nueva postergación del debate, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal resolviera unificar ambos expedientes en un único juicio oral y público. En la sala AMIA de Comodoro Py estará presente el abogado defensor de la expresidenta y del diputado nacional, Carlos Beraldi.

Los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti fundamentaron la decisión en las dificultades logísticas que generó la reciente resolución de Casación, adoptada a pocos días del comienzo del proceso.

En ese sentido, señalaron que el escaso tiempo disponible dificultaba organizar la comparecencia presencial de todos los acusados incluidos en ambos expedientes. Por ese motivo, resolvieron permitir excepcionalmente la participación a distancia durante la lectura de las acusaciones, con el objetivo de mantener la fecha prevista para el inicio del juicio.

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No obstante, los magistrados aclararon que la autorización no implica que el proceso se desarrolle bajo una modalidad virtual o híbrida. El debate continuará siendo presencial y la excepción se limitará a la audiencia inicial. En las etapas que requieran la presencia de los acusados, deberán comparecer personalmente, de acuerdo con las reglas establecidas para el desarrollo del juicio.

En ambas causas, Hotesur y Los Sauces, se investigan presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita. La hipótesis de la acusación sostiene que las empresas familiares habrían sido utilizadas para canalizar fondos provenientes de negocios con empresarios que recibieron contratos estatales durante los gobiernos kirchneristas.

Entre los principales imputados también se encuentran el empresario Lázaro Báez y el empresario Cristóbal López, además de otros acusados.

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Con la unificación de los expedientes, la Justicia buscará analizar en un mismo proceso las presuntas maniobras investigadas en Hotesur y Los Sauces y determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder a cada uno de los acusados.