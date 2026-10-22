El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra en una instancia decisiva. Este jueves, las defensas de los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Mariano Perroni expondrán sus alegatos finales ante el tribunal, en el marco de una jornada que podría marcar el cierre de esta etapa del proceso judicial.

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La audiencia llega después de una jornada maratónica que terminó pasadas las dos de la madrugada. Los abogados Miguel Ángel Pierri, defensor de Perroni, y Franco Chiarelli, representante de Almirón, dispondrán de aproximadamente tres horas cada uno para presentar sus argumentos, con la posibilidad de solicitar una extensión.

Ambos están acusados de homicidio culposo por su presunta responsabilidad en la atención domiciliaria que recibió el exfutbolista antes de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron 4 años de prisión para Almirón y Perroni, además de 8 años de inhabilitación profesional para cada uno.

Las querellas que representan a los familiares de Maradona también reclamaron condenas, aunque con diferencias en las penas solicitadas. Los pedidos para los dos enfermeros van de 3 a 5 años de prisión, según la representación legal.

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Las acusaciones buscan determinar si existieron acciones u omisiones en el desempeño de los profesionales que puedan vincularse penalmente con el fallecimiento del exjugador. Las defensas, por su parte, tendrán la oportunidad de cuestionar los argumentos de la acusación y exponer su interpretación de las pruebas presentadas durante el debate.

Con los alegatos de las defensas, el juicio se aproxima al cierre de una etapa central: la presentación de las conclusiones de las partes sobre las pruebas y las responsabilidades que atribuyen a los acusados.

Una vez finalizadas las exposiciones, los imputados podrán pronunciar sus últimas palabras antes de que los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón avancen hacia la resolución del caso.

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La causa busca establecer si los profesionales que participaron de la atención de Maradona incurrieron en conductas penalmente responsables por su muerte. Una vez finalizada esta etapa, el tribunal deberá tomar la decisión final.