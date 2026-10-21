El Papa León XIV no deberá someterse a tratamientos oncológicos adicionales luego de la operación en la que le extirparon un tumor maligno del pulmón derecho. Así lo informó el Vaticano, tras conocerse los resultados de los estudios realizados sobre el tejido extraído durante la intervención quirúrgica.

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Los análisis histológicos y de biología molecular confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar localizado. A partir de esos resultados, la evaluación oncológica determinó que no será necesario recurrir a tratamientos complementarios, como quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia.

La actualización representa una noticia favorable para la recuperación del pontífice de 70 años, y vuelve a poner el foco en su próxima gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú, programada entre el 6 y el 17 de noviembre.

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León XIV fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. La intervención se realizó mediante una técnica asistida por video y se desarrolló sin complicaciones. Durante los días posteriores a la cirugía, el Papa mostró una evolución favorable: retomó su alimentación habitual, comenzó a caminar y realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria. El 17 de octubre recibió el alta hospitalaria y regresó al Vaticano para continuar con su recuperación.

El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar había generado preocupación por su estado de salud y por la posibilidad de que necesitara nuevos procedimientos médicos. Sin embargo, los últimos resultados descartaron la necesidad de un tratamiento oncológico adicional.

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La mejoría médica alimenta las expectativas sobre la visita del Papa a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de su primera gira por Sudamérica como pontífice. El recorrido también contempla escalas en Uruguay y Perú

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Aunque el cirujano que lo operó había señalado que no encontraba motivos clínicos que impidieran realizar el viaje, la decisión depende de su evolución y de las indicaciones médicas. El itinerario previsto contempla numerosos traslados y actividades en distintos países, por lo que la recuperación física será un factor central para determinar si podrá cumplir con toda la agenda.

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Mientras tanto, el Gobierno argentino mantiene los preparativos para recibirlo y sigue de cerca las novedades procedentes del Vaticano. La confirmación de que no necesitará tratamientos oncológicos adicionales constituye una señal positiva, aunque la realización definitiva de la visita dependerá de las condiciones de salud del pontífice.