Una mañana de tensión se vivió este jueves en la línea Mitre, luego de que una formación registrara un principio de incendio mientras circulaba entre las estaciones Colegiales y Ministro Carranza, en la Ciudad de Buenos Aires. El episodio obligó a desplegar un importante operativo de emergencia y a evacuar a más de 200 pasajeros que permanecían dentro de los vagones.

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El incidente se produjo minutos antes de las 7:00, cuando la formación quedó detenida y comenzaron a registrarse chispazos y humo. Según la información difundida por Trenes Argentinos, el tren habría arrastrado una chapa que se encontraba sobre las vías, lo que provocó un desperfecto eléctrico y el inicio del fuego.

La situación generó momentos de desesperación entre los usuarios, que permanecieron dentro de la formación mientras los equipos de emergencia aguardaban el corte del suministro eléctrico para poder realizar una evacuación segura.

Una vez interrumpida la alimentación eléctrica de las vías, alrededor de las 7:30 comenzó el operativo de evacuación.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de la Ciudad, personal de Trenes Argentinos y equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

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Según trascendió, tres pasajeros sufrieron ataques de pánico y episodios de lipotimia, por lo que recibieron asistencia médica. No se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad.

Como consecuencia del incidente, el servicio ferroviario de la línea Mitre quedó interrumpido en sus tres ramales: Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre.

Por el momento, las causas del desprendimiento de la chapa que habría provocado el desperfecto continúan bajo investigación y no se había informado un horario preciso para la normalización del servicio.

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