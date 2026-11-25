El presidente de la Nación, Javier Milei, viajará a Uruguay el próximo 4 de diciembre para participar de la 69.ª Cumbre del Mercosur.

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Durante el encuentro del bloque regional, el mandatario argentino podría llegar a coincidir con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien atraviesa uno de los momentos más tensos de la relación bilateral, luego de que el gobierno brasileño resolviera retirar definitivamente a su embajador en la Argentina.

La cumbre tendrá lugar en Montevideo, bajo la la presidencia pro tempore de Uruguay, y esta podría propiciar un nuevo contacto entre los jefes de estado de ambas naciones, luego del triunfo electoral de Lula da Silva en Brasil y de la colaboración argentina en la huida del ex candidato de la derecha Flavio Bolsonaro a Estados Unidos.

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En este contexto, la tensión se mantiene dado los constantes roces entre ambos, donde se destaca que Milei no reconoció la victoria de lula, y a esa decisión se sumaron las declaraciones del canciller Pablo Quirno, quien puso en duda la legitimidad de los comicios, pese al reconocimiento de los resultados por parte del Tribunal Electoral brasileño.

En respuesta a las últimas expresiones del Gobierno argentino, desde Itamaraty resolvieron que Julio Bitelli no regresara al país, tal como estaba previsto. Además, trascendió que Brasil no tendría previsto invitar a Javier Milei a la ceremonia de asunción.

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Por su parte, dentro del entorno de Milei aseguran que no estaba entre sus planes asistir al acto y desmienten que la decisión brasileña haya sido impulsada por las declaraciones de Quirno. Según sostienen, Lula tenía tomada esa determinación desde hacía tiempo.

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