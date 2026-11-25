La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la suspensión de la elaboración, comercialización, importación y uso de la rosiglitazona, un principio activo utilizado para tratar la diabetes tipo 2, debido a los riesgos cardiovasculares asociados a su consumo.

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La decisión fue oficializada mediante la Disposición 7557/2026 y alcanza a todos los medicamentos que contengan esta sustancia, tanto aquellos que la utilizan como único componente como los que la combinan con otros principios activos.

Además, el organismo ordenó cancelar los registros sanitarios correspondientes y exigió a los laboratorios el retiro inmediato de los productos del mercado, junto con la notificación de las medidas adoptadas para cumplir con la disposición.

La resolución se fundamenta en una revisión del balance entre los beneficios terapéuticos y los riesgos de la rosiglitazona. A partir de estudios científicos y antecedentes internacionales, se identificó un aumento de las complicaciones cardiovasculares vinculadas con su utilización. Entre los principales efectos adversos señalados figuran el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva.

La evaluación también tomó en cuenta los antecedentes de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que concluyó que los riesgos asociados al fármaco superaban sus beneficios y que no existían medidas adicionales que permitieran reducirlos de manera suficiente.

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A partir de estas conclusiones, distintos organismos sanitarios de Europa y América Latina avanzaron con el retiro o la suspensión de los registros de medicamentos que contienen esta sustancia.

Según informó la ANMAT, aunque el laboratorio titular del producto original había discontinuado la comercialización de medicamentos con rosiglitazona en el país en 2018, todavía permanecía vigente y disponible un producto que contenía este principio activo. Se trata de Glimide 8 mg, elaborado por Laboratorio Beta S.A., que se comercializaba en presentaciones de 30 comprimidos.

La nueva disposición alcanza a este medicamento y a cualquier otra especialidad medicinal que contenga rosiglitazona.

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La decisión de la ANMAT implica que los medicamentos con rosiglitazona ya no podrán elaborarse, importarse, comercializarse ni utilizarse en Argentina.

Ante esta medida, quienes estén realizando un tratamiento con un medicamento que contenga este principio activo deben comunicarse con su médico para evaluar las alternativas terapéuticas correspondientes.