El Gobierno nacional redujo 21.953 puestos de trabajo en la Administración Pública Nacional y en empresas y sociedades del Estado entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, con un ahorro anual estimado de US$3491 millones. El dato figura en el Informe de Gestión que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó ante el Senado para detallar el ajuste del empleo estatal durante la administración de Javier Milei.

Ads

De acuerdo con el documento oficial, la baja abarca organismos centralizados, descentralizados, otros entes y firmas estatales. Al detallar los motivos de la reducción, el Ejecutivo sostuvo que “en líneas generales no se llevaron a cabo despidos” y explicó que “el Estado, en uso de sus facultades de administración, optó por no renovar contratos por tiempo determinado cuya vigencia había finalizado”.

Puede interesarte

A esas no renovaciones se sumaron “los egresos por causales ordinarias, como jubilaciones y renuncias”, mientras que los retiros voluntarios alcanzaron a 5413 agentes en todo el sector público. Los organismos con mayor cantidad de bajas por retiro voluntario fueron ANSES (1103 empleados), PAMI (1068 trabajadores) y Corredores Viales (1009 empleados ).

En materia fiscal, el Gobierno calculó que la disminución de dotaciones implica un ahorro anual cercano a los US$3491 millones al contabilizar salarios y costos asociados por cargo, un monto que calificó como permanente debido a la supresión de las vacantes y a la restricción para reponerlas.

Ads

Ads