El jefe de Gabinete, Diego Santilli anticipó que el Tribual Internacional del Derecho del Mar se pronunciará este sábado acerca del Mar Argentino para frenar la explotación petrolera en aguas circundantes a las Islas Malvinas.

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A su vez, confirmó que están en marcha procedimientos sancionatorios contra 60 personas físicas y jurídicas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona del archipiélago del Atlántico sur que operan sin autorización de la Argentina.

La noticia aparece dentro del informe que envió el ministro al Senado, horas antes de que el propio Santilli se haga presente en el recinto el miércoles, para defender el rumbo del gobierno y cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional.

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"El 28 de noviembre tendrá lugar el dictado de la resolución sobre medidas indicadas ut supra. Independientemente de lo que disponga dicha resolución, el arbitraje continuará", precisó el informe oficial.

Argentina solicitó ante el Tribunal que se disponga medidas provisionales para impedir que el Reino Unido y las empresas bajo su jurisdicción realicen nuevas perforaciones o instalen infraestructura destinada a la producción de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en el marco del proyecto petrolero Sea Lion.

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En el informe, el Gobierno señaló que en caso de que las medidas provisionales sean rechazadas, podrán volver a solicitarlas ante el tribunal arbitral una vez que este se encuentre constituido.

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A su vez, aclaró que la presentación argentina "no solicita al Tribunal un pronunciamiento acerca de la soberanía sobre las islas", sino que sostiene la existencia de esa controversia impide la adopción de medidas unilaterales de explotación hidrocarburífera en las zonas de disputa.

En cuanto a los procedimientos sancionatorios iniciados por la Cancillería, el informe indicó que estos incluyen no sólo empresas que se “encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental”, sino también a sus ”accionistas y empresas que les han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad".

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