El Gobierno nacional tendrá este martes una jornada clave para definir su estrategia legislativa. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a una nueva reunión de la mesa política en Casa Rosada, prevista para las 13:00, con el objetivo de ordenar la agenda y garantizar los respaldos necesarios para avanzar con los principales proyectos del oficialismo.

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Uno de los temas centrales será la reforma electoral, particularmente la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La intención del Gobierno es llevar la iniciativa al recinto del Senado este jueves 26 de noviembre, aunque todavía necesita consolidar los apoyos de los bloques aliados.

La convocatoria se produce en una semana decisiva para el oficialismo, que busca avanzar con sus iniciativas antes del cierre del período de sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre.

El encuentro estará encabezado por Karina Milei y contará con la presencia de los principales referentes políticos y económicos del Gobierno. Entre los convocados se encuentran el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; Eduardo "Lule" Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y la senadora Patricia Bullrich, quien conduce el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta.

La participación de Bullrich será especialmente relevante en las negociaciones parlamentarias, ya que el oficialismo necesita garantizar los votos para avanzar con la reforma electoral.

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Además de la discusión por las PASO, otro de los ejes será el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. El Gobierno busca conseguir el respaldo necesario para avanzar con la iniciativa y, en paralelo, continuar las conversaciones con los mandatarios provinciales. En ese escenario, Santilli tendrá un papel central, ya que viene encabezando las negociaciones políticas con los gobernadores para sumar apoyos legislativos.

El oficialismo también deberá ordenar el tratamiento de otros proyectos económicos e institucionales, entre ellos la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y las iniciativas que pretende impulsar durante el período de sesiones extraordinarias.

En paralelo, el Congreso tendrá una agenda cargada. Este miércoles está previsto el tratamiento del Presupuesto en Diputados y la presentación del informe de gestión de Santilli ante el Senado. Para el jueves, el oficialismo apunta a avanzar con la reforma electoral en la Cámara alta.

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