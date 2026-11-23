El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afrontará este miércoles a partir de las 15:00 su primera presentación ante el Senado de la Nación para brindar el informe de gestión establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional, en una sesión que se anticipa extensa y marcada por los reclamos de la oposición sobre temas sensibles para la Casa Rosada.

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Será la primera aparición en el recinto del ministro coordinador desde que asumió el cargo el pasado 30 de junio, tras la abrupta renuncia de Manuel Adorni en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Según explicó el entorno de Santilli, su exposición hará foco en el “orden” como eje principal y buscará defender los tres años de gestión de Javier Milei en contraste con "la herencia recibida".

Y para esta cita, la Jefatura de Gabinete unificó 1.287 consultas elaboradas a partir de 1.659 preguntas enviadas por doce bloques parlamentarios. Además, en el recinto, el funcionario estará escoltado por los vicejefes del Interior, Gustavo Coria, y de Gabinete Ignacio Devitt. Aunque no está prevista la presencia del Presidente ni del resto de los ministros.

Dentro de las interrogantes a responder por parte del funcionario, gran parte de ellas se concentra en la parte económica, siendo un total de 392 preguntas, es decir un 46%. Dentro de estas, se encuentran pedidos de precisiones sobre nivel de actividad, tarifas, endeudamiento, impuestos, privatizaciones, industria y el estado de la obra pública y las rutas nacionales.

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En segunda instancia figura el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, con el 18% de las consultas (234 preguntas). Y estas están vinculadas a jubilaciones, salarios, programas de asistencia y políticas laborales.

Y en tercera instancia, se encuentran interrogantes vinculadas al Ministerio de Salud con el 11,5% (148 preguntas), donde la oposición puso la lupa sobre la situación del PAMI, los hospitales públicos, el recorte en las prestaciones para personas con discapacidad en el Presupuesto 2027 y el funcionamiento de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Por su parte, dentro de las preguntas también aparecen la propia Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Interior, los cuales concentran el 7,6% de los planteos. Mientras que el resto se reparte entre Seguridad, Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores y el Banco Central, incluyendo consultas específicas sobre el destino de las reservas de oro, los créditos del Banco Nación y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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A su vez, los senadores incluyeron capítulos de fuerte voltaje político. Ya que figuran un pedido de explicaciones sobre los movimientos en el país del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro, con el objetivo de determinar cómo actuaron los controles migratorios y si existió asistencia oficial para facilitar su traslado. También resaltan preguntas sobre las circunstancias que rodearon la salida de Adorni del Gabinete.

La presentación de Santilli funcionará como antesala de una jornada clave para el oficialismo, ya que el jueves el Senado debatirá la reforma electoral, uno de los proyectos centrales del Ejecutivo en cuya negociación con los gobernadores aliados, el jefe de gabinete cumple un rol determinante.

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