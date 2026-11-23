Las exportaciones argentinas atraviesan un año récord y se encaminan a superar por primera vez en la historia los US$100.000 millones. Según los últimos datos del intercambio comercial correspondientes a octubre, las ventas al exterior alcanzaron los US$87.328 millones en los primeros diez meses de 2026, impulsadas principalmente por el crecimiento del sector energético.

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Durante octubre, el país exportó más de US$10.000 millones por segundo mes consecutivo. De esta manera, el acumulado anual ya superó el total registrado durante todo 2025 y quedó a tan solo US$1.518 millones de alcanzar el máximo histórico de exportaciones para un año calendario, establecido en US$88.846 millones.

Uno de los principales motores de este crecimiento fue el rubro de Combustibles y Energía, cuyas exportaciones aumentaron un 93,9% interanual en octubre, hasta alcanzar los US$1.734 millones. Este sector explicó por sí solo el 40% del incremento total de los envíos argentinos al exterior.

El avance de la actividad petrolera modificó el mapa de las exportaciones argentinas. El crudo se consolidó como el principal producto generador de divisas, por encima de la soja y de otros productos tradicionales del sector agropecuario. En octubre, los envíos de petróleo crudo sumaron US$1.169 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 121,7%. De esta manera, concentraron el 11,6% del total de las exportaciones del país.

El fenómeno responde, principalmente, al crecimiento de la producción de Vaca Muerta, que alcanzó nuevos récords, y a la evolución de los precios internacionales. Durante octubre, el barril de petróleo Brent promedió cerca de US$108, con una suba interanual del 68%, en medio de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

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Las perspectivas para el próximo año también muestran un escenario favorable para el comercio exterior, aunque con un ritmo de crecimiento posiblemente más moderado.

De acuerdo con las proyecciones de la consultora Abeceb, los principales motores de las exportaciones durante 2027 serán la mayor producción de Vaca Muerta, el desarrollo de infraestructura para exportar desde Río Negro, el crecimiento de la minería (especialmente el litio y los proyectos metalíferos) y la consolidación del sector agropecuario.

Sin embargo, los analistas advierten que una moderación de los precios internacionales, particularmente del petróleo, podría limitar el ritmo de expansión. A esto se sumaría una eventual recuperación de la actividad económica, que impulsaría las importaciones de insumos y bienes de capital.

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En ese contexto, las estimaciones apuntan a un superávit comercial cercano a los US$25.000 millones para 2027, por debajo del resultado excepcional que se espera para este año.

Con el impulso energético y el crecimiento de otros sectores estratégicos, Argentina se acerca a una marca histórica para su comercio exterior, con el desafío de sostener ese desempeño en los próximos años.