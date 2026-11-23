Las universidades públicas de todo el país volverán a atravesar una semana de actividad reducida, marcada por un nuevo paro docente y una movilización al Congreso. La medida de fuerza se realizará este miércoles, en coincidencia con el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, y se suma a un conflicto que ya acumula alrededor de 45 días de paro durante el año.

Ads

La convocatoria es impulsada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Conadu Histórica y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), en el marco de un plan de lucha por la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional. Según los gremios, la propuesta contempla destinar $7,3 billones al sistema universitario, una cifra que consideran insuficiente frente a los $11 billones que estiman necesarios para garantizar su funcionamiento durante el próximo año.

Además, los sindicatos reclaman el pago de la deuda salarial que el Estado mantiene con los trabajadores de la educación universitaria y preuniversitaria, y rechazan que el financiamiento previsto quede por debajo de lo establecido por la normativa vigente.

El escenario genera preocupación debido a que el ciclo lectivo atraviesa su tramo final, con facultades y establecimientos preuniversitarios enfocados en completar las cursadas y organizar las instancias de evaluación.

Ads

Ads