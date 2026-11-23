El Gobierno de Javier Milei intensifica las negociaciones legislativas para avanzar con el Presupuesto 2027 y la reforma política. El jueves será una jornada decisiva, con debates previstos en ambas cámaras del Congreso.

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En Diputados, el oficialismo necesita reunir los 129 legisladores necesarios para abrir la sesión y tratar el proyecto presupuestario. La falta de quórum de la semana pasada dejó en evidencia las dificultades para garantizar el acompañamiento de los bloques dialoguistas.

Entre los principales reclamos de los aliados aparecen mayores partidas para las provincias, fondos para las cajas previsionales, obras de infraestructura, universidades y Ciencia y Tecnología. También hay pedidos vinculados con la reducción de impuestos y cambios en distintas iniciativas legislativas.

Por su parte, en el Senado, el Gobierno busca reunir al menos 37 votos para aprobar la reforma política, que contempla la suspensión de las PASO, cambios en el régimen de Ficha Limpia y modificaciones en la publicidad electoral. Uno de los puntos que genera diferencias es la posibilidad de incorporar listas colectoras, cuestionada por sectores del PRO.

El oficialismo estima que podría conseguir entre 38 y 40 votos, aunque todavía necesita confirmar algunos respaldos de legisladores radicales y provinciales. El peronismo, en tanto, anticipó su rechazo a la iniciativa.

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La agenda legislativa también incluirá este miércoles la presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado. El funcionario brindará su primer informe de gestión y responderá más de 1200 preguntas de los legisladores, con temas como discapacidad, universidades, créditos del Banco Nación y las reservas de oro del Banco Central.

Con el cierre de las sesiones ordinarias cada vez más cerca, el Gobierno busca cerrar acuerdos contrarreloj para conseguir avances legislativos y evitar nuevos traspiés en el Congreso.

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