La Legislatura de Neuquén aprobó la Ley 3.591 de Preservación de Tierras Productivas, una normativa que busca proteger los terrenos destinados a la actividad agropecuaria y evitar que sean reemplazados por urbanizaciones, loteos o emprendimientos industriales y turísticos.

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La iniciativa impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, fue sancionada ayer, luego de su tratamiento en particular. La norma establece un marco de protección para los suelos que cuentan con sistemas de riego y drenaje, fundamentales para sostener la producción agrícola en los valles neuquinos.

Uno de los principales objetivos es frenar la fragmentación de las chacras y garantizar que las tierras con capacidad productiva mantengan su función agropecuaria. La medida alcanza tanto a terrenos públicos como privados que cuentan con infraestructura de riego o tienen condiciones técnicas para incorporarla.

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La legislación establece dos categorías de zonificación: la primera corresponde a las Áreas Productivas Bajo Riego Protegidas, cuyos terrenos deberán conservar su destino agrícola. En estas zonas se restringen los loteos, fraccionamientos y construcciones que puedan afectar la continuidad de la producción.

La segunda categoría comprende las Areas de Reserva para Expansión Productiva, destinadas a planificar futuras ampliaciones de la superficie cultivable. En estos sectores se contemplan los usos legítimos preexistentes, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa.

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Además, la ley protege la infraestructura de riego y drenaje, como canales, acequias, compuertas y desagües. También incorpora mecanismos de control y sanciones frente a intervenciones que puedan dañar estos sistemas o afectar el funcionamiento de las explotaciones agrícolas.

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La aprobación de la norma se produjo en un contexto de reducción de la superficie productiva de la provincia. Durante el tratamiento legislativo se informó que Neuquén perdió cerca de 10.000 hectáreas bajo riego en la última década. Entre los factores que explican esta situación se encuentran el crecimiento de las ciudades y la expansión de actividades vinculadas con la industria hidrocarburífera, especialmente en las zonas cercanas a Vaca Muerta.

El avance urbano sobre las chacras también genera dificultades para el funcionamiento de los establecimientos que continúan produciendo. La cercanía de las urbanizaciones puede afectar la distribución del agua, el mantenimiento de los canales y el desarrollo de tareas propias de la actividad agropecuaria.

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La nueva legislación no se limita a establecer restricciones, sino que también contempla herramientas para fomentar la actividad agrícola. Entre ellas se incluyen incentivos, asistencia y mecanismos destinados a ampliar las superficies productivas y mejorar los sistemas de riego y drenaje.

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Asimismo, establece un canon por el uso del agua y contempla el respeto por las autonomías municipales en materia de planificación territorial.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la protección de estos terrenos busca garantizar la producción de alimentos y preservar recursos que requieren décadas de inversión y trabajo.

Con esta medida, Neuquén incorpora un marco legal específico para ordenar el crecimiento territorial y evitar que las tierras agrícolas pierdan su capacidad productiva frente al avance de otras actividades económicas.