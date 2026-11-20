Cristian “Pity” Alvarez fue condenado hoy por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian “El Gringo" Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018. El fallo finalizó un debate que se prolongó durante más de ocho años debido al grave estado mental del músico.

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Los jueces lo declararon culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y dispusieron que cumpla la condena bajo prisión domiciliaria. El cantante, en tanto, optó por no escuchar la lectura del veredicto en su contra.

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La audiencia comenzó con una hora de demora y sin la presencia del artista, quien manifestó no tener interés de estar presente a través de una llamada virtual. En la sala estuvieron su hermana, Silvina Álvarez Congiú, su tío, César Scicchitano e integrantes de su banda.

Tras las réplicas de la querella, la Fiscalía y la defensa, Alvarez se sumó de manera virtual para opinar al respecto y dijo: “Me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal”. También recordó que había dado una declaración amplia para que los jueces comprendieran “lo que se siente estar acorralado y una vida marginal”, antes de dejar la decisión en manos del tribunal.

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