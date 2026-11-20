El Senado de la Nación aprobó la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en el marco de una extensa sesión legislativa que incluyó también el tratamiento de la nueva normativa sobre discapacidad.

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El acuerdo internacional de patentes obtuvo 47 votos afirmativos y 22 negativos, mientras que la iniciativa sobre propiedad privada fue aprobada con 42 votos a favor y 26 en contra.

La adhesión al PCT busca simplificar los procedimientos para registrar invenciones en distintos países, reducir costos y facilitar la protección internacional de desarrollos tecnológicos y científicos. El tratado cuenta con la participación de 158 países y forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno argentino con Estados Unidos.

En la misma sesión, el Senado sancionó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que introduce modificaciones en materia de expropiaciones, indemnizaciones y procedimientos de desalojo.

Uno de los puntos centrales de la norma es la restitución de la Ley de Tierras 26.737, sancionada en 2011 y derogada mediante el DNU 70/2023. De esta manera, vuelve a establecerse un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en el territorio nacional, con restricciones también a nivel provincial y municipal.

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La iniciativa había sido aprobada por la Cámara de Diputados en octubre, pero con modificaciones que obligaron a que regresara al Senado para su tratamiento definitivo.

Con esta votación, el oficialismo consiguió avanzar con dos proyectos relevantes de su agenda legislativa, aunque ambos estuvieron atravesados por diferencias entre los bloques políticos.

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