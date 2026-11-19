El fiscal Carlos Stronelli denunció al dirigente Luis D´Elía por un polémico tuit en que afirmó ser un vocero de la Guardia Revolucionaria Iraní y lanzó mensajes amenazantes sobre una posible “guerra”.

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El político fue acusado por traición a la patria y apología del crimen, la presentación de la denuncia recayó en el Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Rafecas.

Stornelli pidió investigar a D´Elía por su mensaje, que según detalló no fue una “opinión personal”, sino que le habría sido encomendado "transmitir oficialmente por integrantes de la Guardia Revolucionaria iraní”.

“El nombrado no solo invocó mantener una comunicación directa con dicha organización, sino que además se atribuyó expresamente la condición de transmisor y/o comunicador en la República Argentina y en el ámbito del Mercosur”, enfatizó.

Por estos motivos, pidió esclarecer “las circunstancias en las que habría recibido y posteriormente difundido aquel mensaje” y profundizar en ”aquellas conexiones que el propio denunciado reconoce tener con una organización terrorista”.

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En este sentido, el fiscal solicitó que el dirigente social sea citado a declarar para saber si pertenece a la entidad iraní, cuál sería su posición concreta dentro de ella y quiénes son sus contactos.

Con respecto al mensaje de D´Elía, el dirigente escribió en su cuenta de X que "la Guardia Revolucionaria iraní, la misma que hace un tiempo me pidió que comunicara algunas cosas, hoy me pidió que oficialmente transmitiera aquí en Argentina y en el Mercosur este mensaje”.

“En las próximas dos semanas se va a reiniciar la guerra. Y como decimos en los barrios de la periferia de Buenos Aires: se va a reiniciar mal. Va a ser la fase definitiva”, escribió.

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En su publicación advirtió: "Que tomen nota Estados Unidos e Israel: ya no tienen más bombas trasladables en aviones; ahora tienen misiles atómicos de 8 toneladas con un daño periférico de 85 kilómetros a la redonda. La comisión de expertos ya aprobó el cambio de fatua que les permite fabricar y tirar armamento atómico si fuera necesario, sabiendo que enfrente tienen a un b*** pedófilo como Trump y a un n*** asesino como Netanyahu”.

“Es cierto que han llegado tres portaaviones norteamericanos a las cercanías de Irán con 5.000 soldados cada uno. Si deciden descender a tierra iraní, van a volver 15.000 ataúdes a Estados Unidos. Irán prepara su ejército con un millón de soldados dispuestos a ponerle fin a esto, y perciben que se viene una victoria total y definitiva”, agregó.

Sobre el final de su mensaje, comentó: “Escuchen esto porque es muy potente: en 15 o 20 días, recomenzada la guerra, también van a ser atacados brutalmente Chipre, Grecia, Rumania, Bulgaria e Italia”.

Por último, luego de la denuncia presentada por Stornelli, D’Elía cuestionó la medida: “El sionismo y sus funcionarios judiciales acaban de denunciarme por publicar la posición de la Guardia Revolucionaria Iraní”.