El acuerdo comenzó a tomar forma en Roma, donde el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, y su par italiano, Guido Crosetto, firmaron una Carta de Intención para fortalecer la cooperación bilateral en materia de defensa.

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La operación incluye la posible adquisición de tres corbetas FCX20, fabricadas por la empresa Fincantieri, cuatro patrulleros oceánicos clase Comandanti y buques de desembarco anfibio clase Santi.

Las embarcaciones permitirían reforzar las capacidades de vigilancia, combate, patrullaje y transporte de la Armada, además de ampliar la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Sin embargo, las negociaciones todavía se encuentran en una etapa preliminar. No hay contratos definitivos, montos de inversión confirmados ni un cronograma oficial de entregas.

El entendimiento también contempla cooperación en capacitación militar, desarrollo tecnológico, ciberdefensa y actividades antárticas.

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La iniciativa forma parte del plan de reequipamiento impulsado por el Gobierno nacional, que busca recuperar capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y avanzar en la modernización de sus sistemas de defensa.

Fuente: Infobae

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