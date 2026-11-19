El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a Patricia Bullrich en medio de las versiones sobre posibles tensiones dentro de La Libertad Avanza (LLA). Durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann, el mandatario descartó cualquier posibilidad de apartar a la senadora del espacio oficialista y destacó el vínculo político que los une.

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“¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores. Es mi socia política”, afirmó Milei al ser consultado sobre el futuro de Bullrich dentro del oficialismo. En la misma línea, rechazó la posibilidad de que la exministra de Seguridad decida abandonar el espacio. “Yo creo que no, bajo ningún punto de vista”, sostuvo.

El jefe de Estado también consideró que las versiones sobre una eventual salida de Bullrich responden a intereses de sectores que buscan debilitar al Gobierno. “Es el deseo del círculo rojo, porque gran parte del círculo rojo es parte del statu quo argentino que está perdiendo con este modelo”, expresó.

Las declaraciones presidenciales se produjeron en un contexto de especulaciones sobre diferencias internas en el oficialismo y el futuro de la conducción política del bloque libertario en el Senado.

Otro de los temas centrales de la entrevista fue la reciente visita del papa León XIV. El mandatario destacó la figura del pontífice y lo definió como “un ser humano extraordinario”.

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“El Papa es el jefe espiritual de más de dos mil millones de seres humanos”, señaló, y agregó que durante el encuentro conversaron sobre la moral como política de Estado.

Además, Milei volvió a referirse a su relación con el papa Francisco y reconoció que le pidió disculpas por sus declaraciones anteriores, cuando había utilizado expresiones ofensivas hacia el pontífice argentino. “Yo al papa Francisco le pedí perdón por los exabruptos”, afirmó.

En otro tramo, cuestionó el concepto de justicia social y sostuvo que, desde su perspectiva, implica una transferencia de recursos que perjudica el ahorro y la inversión.

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Durante la entrevista, el Presidente también fue consultado por las dificultades que atraviesan numerosos argentinos para afrontar los gastos cotidianos y por los relevamientos que indican que muchas familias se quedan sin dinero antes de terminar el mes.

Milei rechazó la expresión “no llegar a fin de mes” y sostuvo que la situación debería describirse como personas que “experimentan privaciones”.

“¿La gente puede vivir diez días sin comer y sin beber? No”, planteó durante el intercambio con Feinmann. En ese sentido, consideró que la discusión sobre la situación económica debe contemplar las dificultades concretas que enfrentan los hogares.

El presidente también defendió el rumbo económico de su Gobierno y volvió a cuestionar las versiones sobre una eventual devaluación del peso, a las que calificó como “una tontería”.

En materia económica, Milei reivindicó el liberalismo como modelo de desarrollo y apuntó contra el populismo. “Lo único que funcionó en Argentina y en el mundo es el liberalismo”, sostuvo.

También vinculó las dificultades económicas y financieras del último período con los conflictos políticos que enfrentó su Gobierno y defendió las medidas adoptadas para sostener el equilibrio fiscal.

Finalmente, el Presidente expresó sus expectativas sobre el futuro de la economía argentina y proyectó un escenario de crecimiento sostenido durante las próximas décadas. “En 30 o 40 años nos convertimos en la primera potencia mundial”, afirmó, al insistir en que su propuesta de Gobierno apunta a transformar estructuralmente el país.