La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolvió hoy reducir de 16 a 14 años de prisión la condena impuesta al ex gobernador de Tucumán José Alperovich, quien fuera hallado culpable de múltiples hechos de abuso sexual. Si bien el tribunal de alzada hizo lugar parcialmente a un recurso presentado por la defensa del ex mandatario y disminuyó en dos años el monto punitivo, ratificó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

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En la parte dispositiva de la resolución conocida este miércoles, los camaristas establecieron: “Fijar la nueva pena a imponer al imputado en catorce (14) años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a nivel nacional, provincial y municipal, accesorias legales y costas”, manteniendo firme la responsabilidad penal del exfuncionario sobre los hechos juzgados.

La sentencia original había sido dictada el 18 de junio de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado de manera unipersonal por el juez Juan María Ramos Padilla.

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En aquella instancia, el magistrado condenó a Alperovich a 16 años de cárcel tras considerarlo autor penalmente responsable de tres episodios de abuso sexual simple y seis de abuso sexual agravado por acceso carnal, cometidos entre 2017 y 2018 contra una sobrina que además se desempeñaba como su colaboradora laboral mientras ejercía como senador nacional.

Desde el dictado del fallo condenatorio, los abogados defensores presentaron sucesivas impugnaciones para cuestionar la sentencia y solicitar su excarcelación. No obstante, en septiembre de 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo contra su privación de la libertad, motivo por el cual el tres veces gobernador tucumano (2003-2015) continúa cumpliendo la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

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