Argentina se abstuvo en la votación de una resolución de las Naciones Unidas (ONU), que estaba destinada a intensificar medidas para prevenir y erradicar todas formas de violencia contra mujeres y niñas.

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El proyecto fue aprobado ayer, en la sede del organismo internacional, en Nueva York, en la Tercera Comisión de la Asamblea General con 175 votos afirmativos, seis abstenciones y un único voto negativo.

Dentro de la abstención, Argentina se unió a Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún, mientras que el único que rechazó el documento fue Somalia.

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La resolución, que fue impulsada por Canadá, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, España y Suecia, propone reforzar las políticas públicas para combatir la violencia de género, incluida la que se produce en entornos digitales.

A su vez, la iniciativa insta a los Estados a garantizar los derechos humanos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva.

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Si bien la delegación nacional no pidió la palabra para explicar los motivos de su abstención, Estados Unidos si expuso su razones.

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La representante estadounidense Kali Gasteiger asesora del Consejo Económico y Social de la Misión de ese país ante la ONU, justificó la posición de Washington al señalar que no podía sumarse al consenso por diferencias con algunos términos de la iniciativa.

“Es decepcionante ver el controvertido término ‘salud sexual y reproductiva’ y la noción de ‘aborto seguro’ en esta resolución”, expresó Gasteiger en un documento oficial de la delegación estadounidense.

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A su vez, sostuvo que “no existe un derecho internacional al aborto”, y que “ningún Estado está obligado a financiarlo ni facilitarlo”, en línea con la Declaración de Consenso de Ginebra.

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Con su abstención, la administración de Javier Milei, nuevamente quedó alineado con Washington, ya que existen otros casos anteriores en los que el país voto lo mismo que Estados Unidos. El caso más reciente de esto fue la negativa a una resolución para prevenir y erradicar la tortura, una iniciativa que el país solía apoyar.

Por otro lado, en marzo pasado Argentina también rechazó una resolución contra la esclavitud y la trata de personas, impulsada por Ghana para que la esclavitud sea reafirmada como crimen de lesa humanidad y se promueva el debate sobre reparaciones históricas. Así, Argentina, Estados Unidos e Israel fueron los únicos tres países que votaron en contra.

Además, en octubre de 2025 junto a Washington y Tel Aviv, nuestro país rechazó una resolución de la ONU que condenaba el bloqueo a Cuba.