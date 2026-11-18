El Gobierno nacional intensifica las negociaciones en el Senado para conseguir los respaldos necesarios que permitan avanzar con la reforma electoral y suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para 2027.

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En medio de las diferencias con los bloques dialoguistas, La Libertad Avanza (LLA) aceptó introducir modificaciones en el proyecto original con el objetivo de acercar posiciones y conseguir las firmas necesarias para emitir dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La comisión retoma el debate este miércoles desde las 12:00, luego de que el oficialismo no lograra cerrar un acuerdo durante la reunión del martes. La intención de la Casa Rosada es conseguir el dictamen durante esta semana y llevar la iniciativa al recinto del Senado el próximo jueves 26 de noviembre.

El principal punto de conflicto está relacionado con la incorporación de las listas colectoras, una herramienta que el Gobierno incluyó en la propuesta para responder a los planteos de gobernadores aliados, pero que genera resistencia entre distintos sectores políticos.



La incorporación de esta herramienta responde principalmente a un pedido de gobernadores aliados que buscan preservar su representación territorial y contar con mayor margen de negociación política de cara a las elecciones de 2027.

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Sin embargo, la propuesta no cuenta con el consenso de todos los sectores. El PRO, que ya manifestó su respaldo a la suspensión de las PASO, mantiene su rechazo a la incorporación de las colectoras y reclama discutir por separado los distintos puntos de la reforma.

Las diferencias también atraviesan al radicalismo, donde no existe una postura unificada frente a los cambios electorales que impulsa el oficialismo.



La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció que todavía existen diferencias que deben resolverse para alcanzar un acuerdo.

El oficialismo necesita reunir al menos diez firmas de los 19 integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Actualmente cuenta con seis representantes propios, por lo que depende del acompañamiento de otros bloques para alcanzar el número requerido.

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El resultado de las negociaciones será determinante para saber si el Gobierno consigue avanzar con una de sus principales apuestas políticas de cara a las elecciones del 2027.