La Mesa Política del Gobierno nacional que conduce Karina Milei se reunió en Casa Rosada para delinear los temas centrales que marcarán la actividad parlamentaria de los próximos días. Dicho encuentro, sirvió para repasar la agenda legislativa de ambas cámaras del Congreso, además de analizarse el estado de la reforma electoral y definir el envío al Congreso del acuerdo comercial que firmó el Gobierno con Estados Unidos.

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En el temario de la Cámara de Diputados, se destacaron proyectos como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el acuerdo comercial entre MERCOSUR y EFTA, los cuales figuran entre las iniciativas previstas para la sesión del miércoles.

A su vez, en lo que respecta al Senado, la reunión abordó los temas que se tratarán este jueves, entre los que sobresalieron la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la Ley Joaquín, cuestiones de cabotaje, la inviolabilidad de la propiedad privada y proyectos referidos a la discapacidad.

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Por otro lado, en la reunión se habló del trabajo en comisiones vinculado a la reforma electoral, que presentó el propio Gobierno nacional. En este contexto, desde la mesa esperan recibir las propuestas y modificaciones de los distintos bloques, y se prevé que la discusión continúe en los próximos días.

Asímismo, la Mesa Política definió que será enviado al Congreso el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos firmado este año entre Argentina y Estados Unidos. Dicho acuerdo contempla beneficios arancelarios para el país, así como la apertura de mercados y la promoción de inversiones en minerales críticos, entre otros puntos.

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La reunión estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

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