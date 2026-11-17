El Gobierno nacional busca ordenar su estrategia política y legislativa en una semana clave para el Congreso. Este martes, desde las 11:00, la mesa política del oficialismo volverá a reunirse en la Casa Rosada, luego de tres postergaciones consecutivas, para definir los votos necesarios que permitan avanzar con la reforma electoral y el Presupuesto 2027.

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El encuentro será encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contará con la participación de los principales referentes del Gobierno. Entre ellos estarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich.

La presencia de la exministra de Seguridad será uno de los puntos políticos más relevantes de la reunión, ya que volverá a compartir una mesa de trabajo con Karina Milei y otros integrantes del oficialismo después de semanas de diferencias y cruces internos.

La prioridad de la Casa Rosada será determinar cuántos respaldos parlamentarios tiene para cada iniciativa. El presidente Javier Milei pretende que ambos proyectos obtengan sanción legislativa antes de que termine el año, porque considera que son fundamentales para la planificación económica y política de 2027.

Uno de los principales temas de la reunión será el proyecto de reforma electoral que impulsa el Ejecutivo, con el objetivo de suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027. La iniciativa será debatida este martes a las 15:00 en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Para conseguir dictamen, La Libertad Avanza necesita reunir 10 firmas sobre los 19 integrantes de ese cuerpo.

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El segundo eje central del encuentro será el Presupuesto 2027, una de las principales prioridades económicas de la administración libertaria.

El oficialismo necesita construir una mayoría en Diputados para avanzar con el proyecto y, para eso, mantiene conversaciones con gobernadores y bloques dialoguistas.

Con el período ordinario de sesiones próximo a finalizar el 30 de noviembre, el Gobierno ya analiza convocar al Congreso a sesiones extraordinarias durante diciembre.

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La intención es utilizar ese período para avanzar con los proyectos que no logren completar su tratamiento durante las próximas semanas y ordenar una agenda legislativa que incluye reformas económicas, políticas e institucionales.