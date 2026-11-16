El senador provincial Sergio Berni presentó una propuesta para declarar persona no grata en la provincia de Buenos Aires a la princesa Ana de Inglaterra, quien llegó a las Islas Malvinas el pasado lunes 9 de noviembre, acompañada por su esposo, Timothy Laurence.

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El legislador considera que la presencia de la integrante de la familia real británica constituye una provocación al reclamo argentino de soberanía y una falta de respeto hacia los veteranos y caídos durante la Guerra de Malvinas de 1982.

Según los fundamentos del proyecto, la visita no debería interpretarse únicamente como una actividad protocolar, sino también dentro del contexto político y económico que atraviesa la región.

El recorrido coincide con las actuaciones ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, vinculadas con el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, desarrollado en aguas cercanas al archipiélago y cuestionado por la Argentina.

Por su parte, el Palacio de Buckingham presentó la gira como una visita oficial de carácter patrimonial y conmemorativo, que incluye encuentros con autoridades locales, recorridas por distintos espacios y actividades institucionales en las islas.

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En los argumentos de la iniciativa, Berni sostuvo que la recuperación de las Islas Malvinas constituye un objetivo permanente de la Argentina y remarcó la importancia de mantener vigente el reclamo de soberanía.

La propuesta deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente y se suma a las distintas expresiones políticas surgidas en torno a la histórica disputa entre Argentina y el Reino Unido.

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