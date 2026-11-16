Un nuevo episodio de alerta por una posible pérdida de gas generó preocupación este lunes por la mañana en Lanús, provincia de Buenos Aires. Tras la denuncia de un escape en una conexión de baja presión, se desplegó un operativo de emergencia en las inmediaciones de la estación ferroviaria, a unas 20 cuadras del lugar donde el viernes pasado se produjo una explosión que dejó una persona fallecida y más de 30 heridos.

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El procedimiento se concentra en la intersección de las calles 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen, donde trabaja una cuadrilla de Metrogas para identificar y solucionar el inconveniente. También intervienen bomberos, personal de Defensa Civil y efectivos policiales.

Como medida preventiva, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad, colocaron cintas de peligro y solicitaron a vecinos y peatones que se alejen del sector ante el riesgo que podría representar una acumulación de gas.

El operativo obligó a interrumpir la circulación vehicular sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle 25 de Mayo. La restricción genera complicaciones en una zona de intenso movimiento comercial y de transporte, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Además, se restringió el acceso peatonal en las inmediaciones de la estación Lanús. Según la información difundida, el servicio de trenes de la línea Roca continuaba funcionando con normalidad, aunque el tránsito en los alrededores se vio afectado.

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La nueva alerta se produce en un contexto de fuerte preocupación en el partido de Lanús, luego de la explosión registrada el viernes pasado en Remedios de Escalada. El estallido ocurrió durante una obra, cuando operarios rompieron un caño de gas, y provocó la muerte de una persona, decenas de heridos y graves daños en viviendas y comercios.

Desde entonces, los vecinos mantienen la preocupación por la seguridad de las instalaciones y se multiplicaron los reclamos por posibles pérdidas de gas en distintos sectores del distrito.

Mientras los equipos de emergencia trabajan para controlar la situación en las inmediaciones de la estación, las autoridades mantienen las medidas preventivas y continúan las tareas para determinar el origen de la nueva pérdida.

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