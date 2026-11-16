La crecida del río Paraná encendió las alarmas en la ciudad de Santa Fe, donde superó el nivel de evacuación y obligó a intensificar los operativos de asistencia y traslado de familias que viven en las zonas más vulnerables de la costa.

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Según informó la Prefectura Naval Argentina, a las 18:00 el hidrómetro ubicado frente al puerto santafesino marcó 5,76 metros, seis centímetros por encima del nivel de evacuación establecido en 5,70 metros. La medición representó una suba respecto de los 5,72 metros registrados durante la mañana.

Ante este escenario, las autoridades municipales reforzaron las tareas preventivas y los dispositivos de asistencia para los vecinos que residen en sectores expuestos al avance del agua.

Uno de los principales operativos se desarrolla en la zona de La Vuelta del Paraguayo, desde donde se realizaron traslados preventivos hacia el Centro de Asistencia Integral Nº 1, ubicado en el acceso al barrio Alto Verde, sobre la Ruta Nacional 168.

De acuerdo con el último reporte municipal, en ese establecimiento se encontraban alojadas 217 personas pertenecientes a 66 familias.

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El predio cuenta con módulos habitacionales, duchas, provisión de agua potable, atención sanitaria y acompañamiento educativo para quienes debieron abandonar sus viviendas.

En paralelo, las autoridades trabajan en Colastiné Sur, donde el sector norte del barrio ya presenta anegamientos y se preparan nuevos espacios habitacionales para recibir a las familias que eventualmente necesiten ser trasladadas.

Los equipos municipales y efectivos del Ejército Argentino también realizan recorridas por vía fluvial para distribuir alimentos, provisiones y materiales entre los vecinos que permanecen en sus hogares.

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La situación mantiene en alerta a distintos sectores costeros de la capital santafesina, entre ellos Los Alisos, Alto Verde, La Boca, Varadero Sarsotti, La Guardia, Bajada Distéfano, El Pozo y Matheu.

Además, se registraron viviendas inundadas en sectores ubicados al oeste de la Ruta Provincial 1, a la altura de Rincón Norte y Arroyo Leyes. También se detectaron filtraciones subterráneas en algunas zonas protegidas y el ingreso de agua en un loteo privado de Arroyo Leyes, luego de que cediera una defensa construida por particulares.

Como parte del operativo de contingencia, el municipio mantiene activos 31 puntos de bombeo, realiza cierres preventivos de compuertas y refuerza las defensas para reducir el impacto de la creciente.

La preocupación también está puesta en las próximas semanas. Según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el Paraná podría alcanzar los 5,90 metros frente a Santa Fe alrededor del 24 de noviembre. Además, el organismo no descarta que llegue a un máximo promedio de 6,20 metros.

La crecida afecta a distintas localidades del Litoral. Los registros de Prefectura también ubicaron por encima de sus respectivos niveles de evacuación a ciudades como Goya, en Corrientes; Reconquista, en Santa Fe; y La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante, en Entre Ríos.

El fenómeno está relacionado con los elevados caudales de agua en la cuenca del Paraná, en un contexto asociado al desarrollo de El Niño.

A esto se suma el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa mayores probabilidades de lluvias superiores a los valores normales durante noviembre, diciembre y enero en el Litoral y otras regiones del centro del país.