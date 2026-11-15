A unos 15 kilómetros de Rosario, en la localidad santafesina de Piñero, avanza la construcción de “El Infierno”, una cárcel de máxima seguridad diseñada para alojar a jefes narcos, responsables de coordinar estructuras delictivas y miembros de sus grupos armados. El complejo comenzaría a funcionar en mayo de 2027 y busca impedir que los detenidos continúen manejando sus organizaciones desde prisión.

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El establecimiento se levanta sobre un predio de 84 hectáreas y tendrá capacidad para 1.152 personas. En una primera etapa, está previsto el traslado de unos 600 presos considerados de alto perfil. Entre los nombres mencionados para integrar la nómina inicial figuran Ramón Ezequiel Machuca, alias “Monchi Cantero”, vinculado a Los Monos; Lisandro Damián Contreras, conocido como “Limón” o “Licha”, señalado como referente de Los Menores; Máximo Arial Cantero, “El Viejo” Cantero; y Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, alias “El Nene”. También se prevé el traslado de mujeres consideradas de alto perfil, según cada caso.

El aislamiento será el eje del funcionamiento del penal. Los internos ocuparán celdas individuales de siete metros cuadrados, equipadas con cama, escritorio, inodoro y lavamanos. Cada pabellón tendrá capacidad para 12 detenidos y contará con un patio al aire libre, al que podrán salir por turnos para evitar que coincidan y establezcan vínculos entre ellos.

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La seguridad perimetral estará reforzada con muros de diez metros de altura, garitas, cámaras y sistemas para inhibir señales de celulares. En el centro del predio se construye una torre de vigilancia de unos diez pisos, desde donde se controlarán los cuatro módulos y los sectores de circulación. El equipamiento previsto incluye armamento de largo alcance, dispositivos de visión nocturna y elementos antidisturbios.

La distribución de los presos responderá a su función dentro de las organizaciones criminales. Habrá un nivel destinado a los jefes, otro para los llamados “gerenciadores” —encargados de coordinar, administrar o distribuir recursos— y un tercero para los integrantes de los grupos ejecutores o brazos armados. La ubicación de estos últimos podrá variar según el perfil de cada detenido y su capacidad para reclutar nuevos integrantes o sostener actividades delictivas desde el encierro.

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Las visitas también tendrán restricciones específicas. Cada preso podrá recibir hasta dos personas autorizadas, entre familiares directos, con una nómina revisable cada seis meses. Los encuentros se realizarán separados por un blindex y bajo supervisión. No habrá visitas íntimas y las comunicaciones telefónicas estarán limitadas a minutos asignados y números previamente habilitados.

El sistema incluirá reconocimiento de voz y controles sobre los contactos autorizados. De ese modo, las autoridades buscan reducir las posibilidades de que los detenidos mantengan comunicaciones clandestinas con el exterior y sigan ejerciendo influencia sobre sus estructuras criminales.

Con una infraestructura pensada para limitar movimientos, contactos y comunicaciones, El Infierno apunta a convertirse en una pieza central de la estrategia penitenciaria de Santa Fe contra las organizaciones narcocriminales. Su apertura está prevista para mayo de 2027.

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Fuente: Infobae