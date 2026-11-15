La Justicia declaró inconstitucional, para un caso particular, la fórmula de movilidad jubilatoria aplicada durante el gobierno de Alberto Fernández y ordenó revisar los haberes de una jubilada entre enero de 2021 y junio de 2024. La resolución puede convertirse en un antecedente para otros reclamos previsionales, en un contexto de litigios por la actualización de los ingresos.

Ads

El fallo fue dictado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la demanda de Carmen Galletta contra la ANSES. Los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado revocaron una sentencia de primera instancia y dispusieron que el organismo recalcule el haber de la demandante con la fórmula establecida por la ley 27.426, sancionada en 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri.

El tribunal puso el foco en la distancia entre los aumentos jubilatorios y la inflación. Según los datos incorporados al expediente, entre marzo de 2021 y marzo de 2024 la movilidad acumuló un incremento del 553,55%, mientras que los precios subieron un 1.129,07%. La diferencia representó una pérdida real del poder adquisitivo del 46,83%.

Puede interesarte

La fórmula cuestionada, establecida por la ley 27.609 y vigente desde marzo de 2021, combinaba la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria. Para los camaristas, ese mecanismo no ofrecía herramientas suficientes para proteger los ingresos previsionales frente a períodos de aceleración inflacionaria.

Como alternativa, la Cámara dispuso aplicar el esquema de la ley 27.426, que contemplaba actualizaciones trimestrales calculadas en un 70% según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en un 30% de acuerdo con el índice salarial RIPTE. Desde julio de 2024, el recálculo deberá empalmarse con el régimen de actualización mensual por inflación establecido por el Decreto 274/2024, durante el gobierno de Javier Milei.

Ads

La sentencia también fijó condiciones para determinar eventuales retroactivos. La ANSES deberá descontar los aumentos, adelantos, recomposiciones y bonos extraordinarios que la jubilada ya haya percibido. Además, los intereses se calcularán según la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central y el reconocimiento de diferencias quedará sujeto a los límites temporales de prescripción.

Otro punto del fallo fue la declaración de inconstitucionalidad del tope previsto en el artículo 9 de la ley 24.463, para este expediente, si su aplicación genera una quita igual o superior al 15% al momento de liquidar el haber.

El antecedente tiene una particularidad: Galletta ya había obtenido una sentencia favorable por reajuste jubilatorio en 2014, cuya liquidación fue aprobada en 2019. Sin embargo, los jueces consideraron que ese proceso anterior no impedía revisar el deterioro posterior de sus ingresos.

Ads

La resolución alcanza únicamente a la demandante y no supone un aumento automático para todos los jubilados. Sin embargo, el criterio de la Cámara podría fortalecer otros reclamos judiciales de beneficiarios que cuestionan el impacto de la fórmula aplicada entre 2021 y 2024.

Fuente: Dib