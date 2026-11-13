El Día Nacional de Lucha Contra el Grooming fue establecido en coincidencia con la fecha de la sanción de la ley 26904, que en el año 2013 incorporó este delito en el Código Penal argentino, con penas de prisión que van desde seis meses hasta cuatro años.

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El grooming es cuando un adulto se comunica por internet o celular con un chico, una chica o un adolescente con la mala intención de atentar contra su integridad sexual. Es una forma de abuso que pasa 100% de manera digital, y ya es un delito aunque nunca se vean en persona.

Cuando alguien envía o solicita a un chico o una chica material de contenido erótico o sexual en cualquier formato, a través de mensajería instantánea, redes sociales, plataformas de videojuegos o de transmisiones en vivo, entre otros medios, es considerado grooming.

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Asimismo, quienes ejercen estas violencias desde entornos digitales, buscan construir vínculos de confianza, manipular y utilizar distintas estrategias para obtener imágenes de contenido sexual para amenazar o extorsionar.

Desde el Ministerio de Educación provincial resaltan que las escuelas, los maestros y el entorno familiar son pilares esenciales para fomentar la conversación, transmitir información y guiar a niños y jóvenes en la detección de posibles peligros y en la búsqueda de asistencia.

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