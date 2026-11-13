La lectura del requerimiento de elevación juicio de la Unidad de Información Financiera (UIF) por la causa Los Sauces continuó hoy, en el marco de un juicio que tiene contra la ex presidente Cristina Fernández y su hijo Máximo.

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La querella presentó la segunda pare de la acusación por la investigación relacionada a la inmobiliaria de la familia Kirchner, apuntada de haber sido usada en una maniobra para lavar dinero proveniente de las empresas de Lázaro Báez y el Grupo Indalo.

La audiencia realizada por Zoom, comenzó con la lectura del capitulo en el que mencionó el rol que tuvieron las empresas Álcalis de la Patagonia y M&S, ligadas a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

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Según la UIF, se utilizaron dos mecanismos simulados con contratos de ambas compañías firmados con Los Sauces por alquileres de inmuebles, que la querella consideró que eran “injustificados”. Además, apuntó que estos mostraron un sobreprecio de entre el 100% y el 150%.

“La locación no fue más que una simulación a los fines de dar justificativo a los fondos que eran canalizados hacia la sociedad de la familia Kirchner”, afirmaron.

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En este sentido, la querella acusó que estos de montaron una “ingeniería societaria y económica para legitimar los beneficios económicos de los ilícitos procedentes”, al tiempo que sometieron el dinero a “una cadena de movimientos bancarizados con distintos ejecutantes enlazados entre sí”, con el fin de “blanquearlo para que pueda ser usado tanto por los exmandatario Néstor y Cristina Kirchner, como por sus hijos Máximo y Florencia".

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La UIF planteó que Los Sauces era utilizada para “canalizar” el dinero proveniente de las firmas de Báez e Indalo entre 2009 y 2016. Asímismo, este tuvo un crecimiento exponencial de su patrimonio gracias a los contratos firmados con los “empresarios amigos”, quienes eran “favorecidos con suculentos contratos con el Estado” y que aportaron un “flujo de dinero constante y permanente” de casi $26 millones.

En otro pasaje de la audiencia, la UIF señaló a Cristina Fernández como jefa de una asociación ilícita, a su vez, a Máximo Kirchner, quien fue presidente de Los Sauces, se lo imputa como organizador de la misma.

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En su argumento la UIF mencionó que ambos habrían “diseñado, ejecutado y dirigido un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de la firma Los Sauces”, por medio del cual recibieron dinero proveniente de la “defraudación al Estado nacional mediante el otorgamiento de contratos de obra pública”.

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Y en el caso de la ex presidente, también es acusada de haber aceptado dádivas de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Por último, a los empresarios imputados, la querella responsabilizó a Lázaro Báez como organizador de asociación ilícita y coautor de lavado. López y De Sousa recibieron la misma calificación, aunque se les sumó el delito de autores de ofrecimiento de dádivas.