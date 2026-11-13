Los jubilados y pensionados que cobran la mínima tendrán un ingreso mayor en diciembre, cuando se aplique el nuevo aumento por movilidad y se liquide la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

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De acuerdo con los cálculos realizados a partir del último índice de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los haberes previsionales aumentarán un 2,17% durante el último mes de 2026. La actualización llevará la jubilación mínima a $453.797.

A ese importe se sumará el medio aguinaldo, que alcanzará los $226.898. Además, si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000 que viene otorgando desde marzo de 2024, los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán un total bruto de $750.695.

Sin embargo, luego de aplicar los descuentos correspondientes a la obra social, el monto estimado que recibirán en mano será de $730.275.

Uno de los puntos que todavía resta definir es la continuidad del bono previsional de $70.000. Si bien el refuerzo se viene pagando de manera ininterrumpida desde marzo de 2024, el Gobierno todavía no publicó la resolución que confirme su otorgamiento para diciembre.

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A diferencia de los aumentos por movilidad, que se aplican automáticamente de acuerdo con la inflación, el bono necesita una decisión específica del Poder Ejecutivo.

En caso de mantenerse, el adicional se incorporará al pago mensual junto con el haber actualizado y el aguinaldo. Por el momento, tampoco se prevé una actualización de su monto, que permanece congelado desde hace más de dos años.

El incremento del 2,17% también alcanzará a las pensiones y otras prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

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Los valores estimados para diciembre, contemplando la continuidad del bono de $70.000, serán los siguientes:

Jubilación mínima: $453.797.

Jubilación mínima con bono: $523.797.

PUAM: $363.038.

PUAM con bono: $433.038.

Pensiones no contributivas: $317.658.

Pensiones no contributivas con bono: $387.658.

Pensión para madres de siete hijos: $453.797.

Pensión para madres de siete hijos con bono: $523.797.

Estos valores corresponden a los haberes mensuales, sin incluir el aguinaldo. La segunda cuota del aguinaldo se abonará durante diciembre y alcanzará tanto a jubilados como a pensionados del sistema previsional. El importe equivale al 50% del haber mensual y se calcula sobre la prestación actualizada, sin incluir el bono extraordinario.

Los pagos de ANSES se realizarán de acuerdo con el calendario establecido por el organismo, que organiza las fechas según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

De esta manera, diciembre llegará con un incremento en los haberes y el pago del medio aguinaldo, aunque el monto final que recibirán los jubilados de menores ingresos dependerá de la confirmación oficial del bono previsional.