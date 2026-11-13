Monseñor Ernesto Giobando se refirió en conferencia de prensa a la visita del papa León XIV a la Argentina y destacó la respuesta de los fieles en cada una de las ciudades que recorrió. Además, aseguró que su presencia representó un momento significativo para la Iglesia y para quienes esperaban escuchar su mensaje.

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“La presencia del Papa aquí en Buenos Aires, en Córdoba, en Luján, en Claypole. Los lugares que visitó había una multitud de personas y muy buena recepción”, expresó Giobando, quien remarcó el entusiasmo que se vivió durante las distintas actividades.

En ese sentido, consideró que la llegada del Sumo Pontífice respondió a una necesidad espiritual de la comunidad. “Es como que estábamos necesitando la visita del Papa. Creo que nos hizo mucho bien”, sostuvo.

El obispo también compartió su experiencia personal durante la recorrida y contó que tuvo la oportunidad de participar en casi todos los encuentros. “Yo estuve, gracias a Dios, en casi todos los encuentros, tanto en Buenos Aires como en Córdoba, en Claypole y en Luján. Pude estar muy cerca de él”, relató.

Uno de los momentos que recordó con especial afecto fue una cena compartida con el Pontífice, en la que la música argentina tuvo un lugar destacado. “Tuvimos luego la cena a la noche, que fue muy linda, seguramente habrán visto que cantamos tango y la zamba. Y el Papa estuvo como un hermano más”, manifestó.

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Por último, Giobando resaltó el clima de cercanía que caracterizó la visita y la importancia del mensaje que dejó León XIV. “Todo fue muy lindo, muy sereno, y creo que había una gran necesidad de su palabra”, afirmó.

Finalmente, explicó que, como muestra de gratitud, los obispos argentinos publicaron una carta de agradecimiento al Papa León XIV, en reconocimiento a su visita y a los encuentros compartidos durante su paso por el país.