El presidente Javier Milei ratificó la política de apertura comercial de su Gobierno y anticipó que buscará ampliar el acceso de la Argentina a los mercados internacionales hasta alcanzar al 90% de la población mundial para 2031. Lo hizo este jueves durante su participación en la Gala Endeavor Argentina 2026, en la ciudad de Buenos Aires, en su primera aparición pública luego de conocerse el dato de inflación de octubre.

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Ante empresarios y emprendedores, el mandatario defendió el rumbo económico de su gestión y destacó que el país pasó de tener acceso a mercados que representaban menos del 10% de la población mundial a alcanzar actualmente el 30%.

En ese sentido, aseguró que su administración logró abrir más de 500 mercados y sostuvo que el objetivo es profundizar ese proceso durante los próximos años.

“Hay que ampliar ese tamaño de mercado para potenciar los rendimientos crecientes y acelerar el crecimiento de la economía”, expresó Milei. Además, señaló que la Argentina tiene actualmente un coeficiente de apertura comercial del 30% y que su intención es llevarlo al 90%.

El Presidente también destacó las tareas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y del Ministerio de Capital Humano, al considerar que ambas áreas tienen un papel importante en el crecimiento económico.

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Otro de los ejes centrales del discurso fue el avance de la inteligencia artificial y su impacto en el mercado laboral. Milei defendió el desarrollo tecnológico y rechazó las advertencias sobre una posible destrucción masiva de puestos de trabajo como consecuencia de la automatización. “Es falso que el progreso tecnológico destruye trabajo”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que las innovaciones reemplazan determinadas tareas, pero también generan nuevas actividades y oportunidades laborales.

Para respaldar su postura, recurrió al ejemplo de los luditas durante la Revolución Industrial y planteó que, si cada avance tecnológico hubiera eliminado puestos de trabajo sin generar otros, actualmente el desempleo sería cercano al 90%. “Hoy hay más trabajo que nunca en la historia de la humanidad”, aseguró.

En esa línea, consideró que la inteligencia artificial puede convertirse en un motor de crecimiento para la economía argentina y anticipó un “boom industrial en todos los sectores de la economía”.

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También mencionó las condiciones que tiene el país para aprovechar esta transformación, entre ellas los recursos energéticos de Vaca Muerta, la energía nuclear y la disponibilidad de minerales estratégicos como el litio, el cobre y el uranio.

Durante su exposición, Milei también reivindicó el rol del sector privado y de los emprendedores en la generación de riqueza. Destacó que muchos empresarios argentinos continuaron invirtiendo pese a los años de inflación, restricciones cambiarias y cambios constantes en las regulaciones. En ese contexto, sostuvo que el Gobierno debe establecer reglas claras y reducir las trabas para facilitar la actividad económica, mientras que los empresarios deben identificar oportunidades, asumir riesgos e impulsar nuevos proyectos.

El mandatario también volvió a respaldar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que considera una herramienta central para atraer capitales y promover el desarrollo productivo.

La presentación se produjo en una jornada marcada por la difusión del índice de precios de octubre. Según informó el INDEC, la inflación fue del 2,2%, lo que llevó el acumulado de los primeros diez meses de 2026 al 26,3% y la variación interanual al 33,1%.

De esta manera, Milei aprovechó su participación en la Gala Endeavor para ratificar los principales lineamientos de su programa económico.