El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó hoy que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 2,2% durante octubre de 2026 respecto del mes anterior. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros diez meses del año alcanzó el 26,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,1%.

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De acuerdo con el informe oficial, la división que registró el mayor incremento mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 4,2%. El aumento estuvo impulsado principalmente por las actualizaciones de tarifas y alquileres.

En el otro extremo, Bebidas alcohólicas y tabaco presentó la menor variación del mes, con un incremento del 0,8%.

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En paralelo, el organismo estadístico difundió los valores correspondientes a la Canasta Básica Total (CBT), indicador que establece el umbral de pobreza en Argentina. Durante octubre, registró un incremento del 3,5% respecto de septiembre, es decir, 1,3 puntos porcentuales por encima de la inflación general.

De esta manera, un hogar tipo integrado por cuatro personas, dos adultos y dos menores, necesitó ingresos de al menos $1.690.000 durante octubre para cubrir sus necesidades básicas y no quedar por debajo de la línea de pobreza.

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