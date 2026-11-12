El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este jueves el índice de inflación correspondiente a octubre, en un escenario en el que las consultoras privadas anticipan que la suba de precios se mantuvo cerca del 2% mensual. El dato permitirá conocer si la economía logró profundizar la desaceleración inflacionaria o si continúa estancada en registros similares a los de los últimos meses.

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De acuerdo con las estimaciones privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría entre el 1,8% y el 2%. Max Capital y Equilibra proyectaron un incremento del 1,8%, mientras que Fundación Capital calculó una variación cercana al 1,9%.

Las proyecciones reflejan las dificultades para conseguir una reducción sostenida de la inflación. Según Fundación Capital, los precios mantienen una velocidad promedio del 1,9% mensual desde mayo, luego de haber registrado un promedio del 2,9% durante el primer cuatrimestre del año. Uno de los factores que continúa presionando sobre el índice general es el comportamiento de los precios regulados, especialmente las tarifas y los servicios.

Según Fundación Capital, estos componentes registraron aumentos promedio del 2,3% mensual durante octubre. A su vez, los precios estacionales avanzaron un 2,5%, impulsados principalmente por las verduras y los primeros incrementos relacionados con el turismo de cara a la temporada de verano.

Por su parte, Equilibra estimó que la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, se ubicó en el 1,6%, una décima por debajo del registro de septiembre. Sin embargo, su medición de inflación subyacente alcanzó el 1,9%, frente al 1,8% del mes anterior.

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Como referencia, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,9% en octubre, una décima por encima de septiembre. En los primeros diez meses del año acumuló un 26,1%, mientras que la variación interanual llegó al 32,5%.

Entre los rubros que más aumentaron en territorio porteño se destacaron recreación y cultura y cuidado personal, ambos con subas del 2,8%. Alimentos y bebidas registró un incremento del 2,2%, mientras que vivienda y servicios públicos avanzó un 2,3%.

Las perspectivas para el último bimestre de 2026 tampoco anticipan una desaceleración pronunciada.

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Fundación Capital proyecta una inflación del 1,8% para noviembre y del 2,1% para diciembre.

En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación del 1,8% para octubre, del 1,7% para noviembre y del 1,8% para diciembre. De acuerdo con ese relevamiento, la inflación acumulada durante 2026 alcanzaría el 30,4%.

El dato que difundirá el INDEC será clave para evaluar la evolución de los precios y el impacto de las políticas económicas del Gobierno nacional.