El Gobierno nacional rechazó de manera categórica la decisión por parte de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea nacional, y calificó la medida como una acusación inadmisible contra dichas instituciones.

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A través de un comunicado oficial, la Cancillería sostuvo que la medida “carece de fundamento” y que constituye ”una acusación inadmisible contra instituciones legítimamente constituidas, subordinadas a la Constitución Nacional", y que estas desarrollan sus funciones con “estricto respeto a las leyes nacionales, a el derecho internacional, tratados y acuerdos internacionales y a la soberanía de los Estados”.

En el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores también recordó que la Justicia argentina atribuyó responsabilidad a la República Islámica de Irán por los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994.

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Por su parte, en el mismo comunicado cuestionó que Teherán continúe sin cooperar con los tribunales argentinos, además de incumplir con las órdenes internacionales de detención vigentes y que haya designado en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por la Justicia.

Por último, el Gobierno nacional reafirmó su compromiso con la memoria de las víctimas y la búsqueda de justicia. Además, expresó su solidaridad con los familiares y la comunidad judía argentina y ratificó su rechazo a toda forma de terrorismo.

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