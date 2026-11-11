El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) culminó su último periodo de sesiones sin revisar el pedido de la ex presidente Cristina Fernández por su condena para ser candidata, y retrasó la posibilidad de que sea tratado hasta 2027.

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El organismo que vela por los derechos humanos realizó el 146° período de sesiones del año en Ginebra entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre, en los que abordó cuestiones de diversos países sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Pese a esto, el pedido de la ex mandataria para que se revise su sentencia a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad, no fue incluido en el temario del comité.

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De esta manera, la posibilidad de que el organismo de la ONU analice la cuestión recién podría llegar a suceder en el próximo periodo de sesiones, el cual esta pactado para desarrollarse entre el 1 al 19 de marzo de 2027.

En este sentido, desde la ONU habían advertido a la agencia EFE que debido al volumen de casos que tienen pendientes, “una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años”.

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La condena de Cristina Fernández por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública quedó firme en junio de 2025, tras la confirmación de la Corte Suprema. Luego de agotar todas las instancias nacionales, sus abogados, liderados por Carlos Beraldi, presentaron el 29 de septiembre un pedido para revisar la condena ante el organismo multilateral.

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Y si i bien una resolución de la ONU no es vinculante, el equipo de la ex mandataria apostaba a un dictamen que pudiera presionar a las autoridades argentinas para dejar sin efecto la inhabilitación para cargos públicos. Ya que intención sería que pueda competir como candidata en las elecciones de 2027.

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