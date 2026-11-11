El Gobierno nacional aprobó un nuevo cuadro tarifario para los trámites del Registro Nacional de las Personas (Renaper). La medida alcanza a la emisión de documentos, las actualizaciones obligatorias y los servicios de entrega rápida. En el caso del DNI, las subas llegan hasta el 100%.

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El esquema fija un valor inicial de $1.000 por Unidad Arancelaria Documental (UAD) y prevé actualizar los aranceles cada seis meses según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuánto costará tramitar el DNI

El primer DNI para recién nacidos de hasta seis meses seguirá siendo gratuito. Los nuevos ejemplares, las actualizaciones entre los 5 y los 8 años y a los 14, y la primera emisión por opción de nacionalidad o carta de ciudadanía costarán $20.000.

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El DNI exprés pasará a $52.000. La entrega en 24 horas hábiles costará $82.000 y el DNI al instante, disponible en oficinas habilitadas, tendrá un arancel de $114.000. Para personas extranjeras, la primera identificación, las actualizaciones y los nuevos ejemplares costarán $40.000.

Los nuevos precios del pasaporte

El pasaporte regular costará $130.000, el exprés $260.000 y el trámite al instante $429.000. La validez del documento es de diez años para las personas de 18 años o más y de cinco años para los menores.

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El pasaporte excepcional para extranjeros y los documentos de viaje para personas apátridas o refugiadas pasarán de $100.000 a $130.000. Según los fundamentos de la medida, el nuevo esquema busca sostener la modernización tecnológica y los estándares de seguridad de esos documentos.