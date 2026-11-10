Luego de que el Papa León XVI finalice su visita y abandone el suelo argentino, el oficialismo dentro del Congreso buscará poner en marcha los recintos para aprobar leyes, que desde el Ejecutivo nacional buscan aprobar desde hace tiempo.

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Aunque el gran problema que afronta el bloque de La Libertad Avanza (LLA) es el tiempo, ya que cuando se retome la actividad parlamentaria el jueves 12, solo quedarán 13 jornadas laborales antes de que finalice el periodo de sesiones ordinarias. Y en este tramo, varias de las leyes que la administración de Javier Milei considera importantes, podrían quedar a mitad de camino.

Entre los proyectos se encuentran, el Presupuesto de 2027, el cual LLA había programado llevar a la Cámara de Diputados esta semana aunque todavía no consiguió las firmas suficientes para el dictamen del proyecto.

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Y es que en caso de poder conseguirlas y aprobar el proyecto en la Cámara Baja, tendría que pasar por el mismo proceso en el Senado, donde se necesitan un mínimo de dos semanas para tratar el presupuesto en este recinto. Por lo que solo el presupuesto asegura que se lleve a sesiones extraordinarias.

Por otro lado, otro de los proyectos que el oficialismo busca impulsar es la reforma electoral, aunque en este todavía necesita votos y además, si bien ninguna norma que impida realizar esa reforma durante un año electoral, es uso y costumbre del mundo legislativo no debatir proyectos electorales el mismo año en que hay elecciones.

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Y por último, se encuentra el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el cual en líneas generales, busca crear un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar funciones diplomáticas, económicas, de defensa, entre otras. A su vez, otro aspecto del proyecto busca endurecer las sanciones contra empresas, accionistas y proveedores que realicen actividades no autorizadas por el Estado argentino en las Islas Malvinas, espacios marítimos y la plataforma continental.

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Es en este contexto, que si bien el proyecto ya cuenta con dictamen de comisión y podría ser llevado al recinto este mismo jueves, las negociaciones entre el bloque libertario y sus socios del PRO y de la UCR continúan, por lo que el texto podría cambiar.

Y a su vez, dentro del oficialismo se ven preocupados debido a la reciente tensión entre el presidente Javier Milei y la jefa del bloque oficialista dentro del Senado, Patricia Bullrich, dada la influencia de esta en varios legisladores que podrían llegar a responder políticamente a la senadora.

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