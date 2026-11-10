El riesgo país de la Argentina vuelve a bajar y se aleja de los 900 puntos básicos, en medio de una jornada sin operatoria local por el feriado vinculado a la visita del Papa León XIV.

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El indicador del JP Morgan opera a 856 puntos, 16 unidades menos respecto a los 872 puntos en los que finalizó la jornada previa, lo que representa un descenso del 1,9%. De esta manera, se extiende la caída del lunes, donde tuvo un retroceso de 52 unidades.

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A pesar de esta nueva baja, el riesgo país acumula una suba del 9,9% en lo que va del mes. Mientras que el acumulado de 2026 alcanza una suba de un 51,5%.

Este retroceso ocurre ante una buena performance para los bonos soberanos, que avanzan un 1%, y resultados mixtos de las acciones argentinas que buscan recuperarse del impacto de las elecciones legislativas en Estados Unidos y las presidenciales de Brasil.

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