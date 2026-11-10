El papa León XIV cerró su segunda jornada en la Argentina con una cena junto a obispos en la curia de Buenos Aires, el lunes 9 de noviembre. Durante la velada, los religiosos le dedicaron “Zamba de mi esperanza” y también cantaron “Volver”.

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El pontífice estuvo acompañado por Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, y Marcelo Daniel Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. En el video de la reunión se ve a varios participantes con solideos fucsias, los pequeños gorros redondos característicos de la vestimenta episcopal.

En su paso por Perú, donde Los Chalchaleros son muy populares, el sumo pontífice conoció su repertorio.

La zamba que sonó en la cena fue escrita por Luis Profili y se hizo popular en la voz de Jorge Cafrune. Los Chalchaleros también la incorporaron a su repertorio. Pancho Figueroa, exintegrante del conjunto salteño, compuso junto a Alejandro Placé “Zamba de la bienvenida”, una pieza distinta creada para recibir a León XIV en el país.

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