Cada 10 de noviembre se celebra en la Argentina el Día de la Tradición en homenaje a José Hernández. La fecha coincide con el nacimiento del escritor, que retrató la vida del gaucho y sus conflictos con las autoridades en uno de los poemas más conocidos de la literatura nacional.

Ads

La conmemoración comenzó en la provincia de Buenos Aires, donde se oficializó en 1939. En 1975, la Ley 21.154 extendió la celebración a todo el país y declaró a San Martín Ciudad de la Tradición por ser el lugar de nacimiento del autor.

El gaucho en la voz de Martín Fierro

En El gaucho Martín Fierro, Hernández cuenta la historia de un hombre al que reclutan para servir en la frontera y que, al volver, encuentra su hogar deshecho. En La vuelta de Martín Fierro, el protagonista se reencuentra con sus hijos. Escrita en verso, la obra recoge giros del habla rural y pone en primer plano la voz de un personaje que denuncia las injusticias que sufrió.

Ads

La fecha también permite mirar cómo se transmiten las costumbres en cada región. Una receta familiar, una payada o una danza que se aprende en una peña son distintas formas de compartir saberes entre generaciones.

Ads