En el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, el empresario y referente de los medios y la cultura Marcelo Gonzalez protagonizó un encuentro especial con el Santo Padre en el Cottolengo Don Orione, durante una jornada que reunió gestos de cercanía, espiritualidad y compromiso social.

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La actividad contó además con la participación del reconocido cantante Abel Pintos, quien ofreció una presentación musical que aportó un momento de profunda emoción a la visita del Pontífice.

Gonzalez también tuvo un papel activo en la organización del encuentro, colaborando en cada uno de los detalles y acompañando de cerca los preparativos para que la jornada se desarrollara de la mejor manera posible.

“Me ocupé de colaborar en todos los detalles para construir la comunidad de la caridad”, expresó Gonzalez, al destacar su compromiso con la organización de una jornada marcada por la solidaridad y el encuentro.

Durante el intercambio, Gonzalez expresó su agradecimiento al Papa por su mensaje orientado a recuperar la esperanza y fortalecer los vínculos comunitarios, haciendo referencia a la necesidad de “devolver la ilusión y construir la comunidad de la caridad”.

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La visita al Cottolengo Don Orione puso nuevamente en primer plano la tarea social de las instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas que necesitan asistencia, en un contexto donde la solidaridad y el compromiso colectivo adquieren especial relevancia.

El encuentro dejó una imagen significativa de la visita papal, con un mensaje centrado en la empatía, la inclusión y la construcción de una sociedad más solidaria.