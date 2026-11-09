Uno de los momentos más emotivos de la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, tuvo como protagonista a Marta Griselda Torres, una residente de la institución que decidió compartir su historia de vida frente al Pontífice. Su testimonio, atravesado por las dificultades, la búsqueda de un hogar y el acompañamiento, conmovió a los presentes y recibió una respuesta especial del Santo Padre.

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Marta tiene parálisis cerebral y, durante el encuentro, relató parte de su recorrido personal y las situaciones difíciles que debió atravesar desde pequeña. En su intervención, describió al Cottolengo como un lugar que le permitió encontrar contención, afecto y, fundamentalmente, un espacio de pertenencia.

“Un lugar donde fui recibida, alojada y querida, me ayudaron a no sentirme rechazada porque de tanto andar y andar y no encontrar nada, me sentía rechazada, pero acá me siento tan feliz”, expresó ante León XIV.

Sus palabras reflejaron el significado que tuvo la institución en su vida, después de haber transitado diferentes espacios y situaciones en busca de un lugar donde pudiera sentirse acompañada.

La mujer escribió un libro en el que relata su experiencia personal y busca transmitir un mensaje de esperanza a otras personas que atraviesan circunstancias similares.

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En ese contexto, decidió entregarle un ejemplar al Papa y le explicó el sentido de ese gesto. “Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida, espero que le sirva de mucho bien y que usted también pueda ayudar a otras personas, se lo entrego como agradecimiento a Dios por haberme regalado tantas cosas”, manifestó.

Además, agradeció especialmente a León XIV por haber elegido visitar el Cottolengo y poner su atención en las personas con discapacidad.

El Pontífice escuchó atentamente sus palabras y, visiblemente conmovido, le respondió: “Muchas gracias, su vida es un milagro de Dios”. Como gesto de afecto, le obsequió un rosario.

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El testimonio de Marta se convirtió en uno de los momentos centrales de una jornada en la que León XIV puso el foco en la dignidad de las personas con discapacidad y en la importancia de construir comunidades que no excluyan.

Durante su discurso, el Papa destacó el trabajo del Cottolengo Don Orione y lo definió como una verdadera “ciudad de la caridad”, donde las personas son recibidas, cuidadas y valoradas por lo que son.

También hizo referencia a la importancia de reconocer las capacidades y los talentos de cada individuo, y señaló que el progreso de una nación también se mide por la manera en que recibe y acompaña a las personas con discapacidad y necesidades especiales.