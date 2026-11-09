El papa León XIV recordó a Francisco durante su visita a la Argentina y dedicó unas palabras a su antecesor al frente de la Iglesia Católica.



El encuentro tuvo lugar en el Palacio Libertad, donde el actual pontífice hizo referencia a sus raíces y al significado que tiene para él regresar al país en el que comenzó la historia de Jorge Bergoglio.

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Con la frase “Vengo a la patria donde comenzó una historia”, León XIV evocó el recorrido de Francisco, quien marcó un capítulo histórico para la Iglesia al convertirse en el primer papa latinoamericano y argentino.

La referencia tuvo un significado especial en el marco de su visita al país, ya que permitió recuperar la figura de Bergoglio y reconocer la huella que dejó durante su pontificado.

El actual Papa también señaló que acercarse a la tierra donde creció Bergoglio significaba aproximarse a una historia más amplia, construida por generaciones de argentinos.

En otro tramo de su discurso, León XIV dirigió su pensamiento a Nuestra Señora de Luján, a quien definió como custodia silenciosa de la memoria de Francisco. Allí recordó las oraciones de generaciones de argentinos que acudieron a la Virgen para expresar sus preocupaciones y esperanzas.

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Además, recuperó una frase que Francisco había pronunciado en un videomensaje dirigido a los argentinos en septiembre de 2016: “Que el Señor los haga crecer como pueblo”.

El pontífice expresó su deseo de que María continúe acompañando al país y mantenga a sus habitantes cerca de Jesús. ￼

Con sus palabras en el Palacio Libertad, León XIV puso en primer plano el vínculo de su antecesor con la Argentina y destacó la importancia de la memoria, las raíces y la historia compartida en el inicio de su visita apostólica. ￼

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