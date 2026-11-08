Después de casi cuatro décadas sin recibir la visita de un pontífice, Argentina volvió a ser escenario de un acontecimiento histórico para la Iglesia católica. El papa León XIV aterrizó este domingo en el Aeroparque Jorge Newbery, donde el presidente Javier Milei encabezó la ceremonia oficial de bienvenida.

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El avión de Aerolíneas Argentinas que trasladó al Santo Padre desde Montevideo llegó a Buenos Aires a las 16.33. Minutos después, el mandatario nacional se acercó al pie de la aeronave para saludarlo personalmente, en el primer encuentro de una agenda que contempla distintas actividades protocolares y religiosas.

La recepción se desarrolló sobre una extensa alfombra roja, en el sector militar del aeropuerto, con la presencia de autoridades nacionales y representantes de la Iglesia. Entre los funcionarios que participaron del recibimiento estuvo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, también se hizo presente para acompañar la llegada.

Tras el saludo inicial, Milei y León XIV participaron de la ceremonia en la que se interpretaron los himnos nacionales de Argentina y del Vaticano, a cargo de los granaderos.

El arribo del pontífice marca el comienzo de una visita que se extenderá durante cuatro días y que representa el primer viaje de un Papa al país desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió distintas ciudades argentinas.

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Luego de la bienvenida en Aeroparque, el itinerario oficial contempla un homenaje ante el Monumento al General José de San Martín, en el barrio porteño de Retiro, seguido de una recepción en la Casa Rosada.

Allí, León XIV y Javier Milei tienen previsto mantener una reunión privada, en el marco de las actividades institucionales organizadas para la primera jornada. Posteriormente, el Santo Padre participará de un encuentro con autoridades, integrantes del cuerpo diplomático y representantes de distintos sectores de la sociedad en el Palacio Libertad.

La visita también estará marcada por una intensa agenda pastoral. Este lunes, el Papa encabezará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo, además de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y mantener reuniones con representantes del mundo del trabajo y distintas comunidades religiosas.

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El martes, el pontífice viajará a Córdoba para presidir una celebración religiosa y reunirse con integrantes de la Iglesia local. Más tarde regresará a Buenos Aires, donde participará de una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 de noviembre, León XIV celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país. Su despedida está prevista para esa misma jornada, cuando partirá desde Ezeiza rumbo a Perú.

El recorrido contará con un importante despliegue de seguridad, controles de tránsito y dispositivos especiales para acompañar las actividades programadas en cada localidad.

Con su llegada a Buenos Aires, León XIV dio inicio a una visita de fuerte significado religioso e institucional, que volverá a reunir a miles de fieles en distintos puntos del país y que tendrá como uno de sus momentos centrales la celebración prevista para este lunes en la capital argentina.

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