El CyberMonday 2026 dejó un balance negativo para el comercio electrónico argentino. A pesar del incremento en la cantidad de artículos vendidos, la facturación registró una caída cercana al 20% en términos reales respecto del año pasado, lo que evidenció un comportamiento de compra más moderado y selectivo.

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Según los datos difundidos por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante las jornadas del 2 al 4 de noviembre se facturaron $682.185 millones. Si bien la cifra representó un crecimiento nominal del 6,7% frente a 2025, quedó considerablemente por debajo de la inflación interanual del 33,4% utilizada para la comparación.

La menor actividad también se reflejó en la cantidad de transacciones. Se concretaron aproximadamente 6,5 millones de órdenes de compra, por debajo del registro anterior. Sin embargo, se comercializaron más de 14,6 millones de productos, un 20,7% más que en la edición pasada.

Esta diferencia expuso un cambio en las decisiones de los consumidores, que aprovecharon las promociones para adquirir más unidades, pero con un gasto menor en términos reales. El ticket promedio alcanzó los $105.039, con un aumento nominal del 14,2% que, al considerar la inflación, se transformó en una disminución real cercana al 14,4%.

Entre los sectores con mayor movimiento se destacaron las aplicaciones de alimentos, las plataformas de comercio electrónico y el turismo. En contrapartida, los televisores y equipos de aire acondicionado perdieron protagonismo, en una edición marcada por una menor demanda de productos de mayor valor.

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Las posibilidades de financiación también tuvieron un papel importante, especialmente los planes de 12 cuotas, que permitieron distribuir los gastos y facilitar las compras.

Otro dato significativo fue la reducción de empresas participantes: alrededor de 800 comercios se sumaron a la iniciativa, casi un centenar menos que en 2025.

Desde la CACE señalaron que los resultados reflejan un consumidor que continúa utilizando los canales digitales, aunque con mayor planificación y atención a los precios.

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Pese al retroceso de la facturación real, las compañías participantes indicaron que durante los tres días de promociones consiguieron ventas equivalentes, en promedio, a las de 15 jornadas habituales.

De esta manera, el CyberMonday volvió a mostrar la importancia de las ofertas para movilizar el mercado, pero también dejó en evidencia las dificultades para sostener el valor real del consumo en un contexto económico marcado por la pérdida de poder adquisitivo.