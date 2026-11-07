Claudio Gabriel Barrelier y otros cinco imputados deberán enfrentar un juicio oral y público por el femicidio de Agostina Vega, luego de que el juez Juan Manuel Fernández López rechazara las oposiciones presentadas por las defensas y ratificara el requerimiento de elevación a juicio formulado por la Fiscalía de Instrucción.

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Fuentes de la causa informaron que el magistrado consideró que existen elementos probatorios suficientes y con el grado de probabilidad exigido para que las responsabilidades penales de todos los involucrados sean debatidas y resueltas durante el juicio.

De acuerdo con la resolución judicial, Barrelier llegará a esa instancia acusado por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género, en perjuicio de Agostina Vega.

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Además, se confirmó su imputación por privación ilegítima de la libertad agravada y tentativa de abuso sexual agravado por el uso de arma contra Milagros Melgarejo.

En tanto, los otros cinco imputados -Marianela Soledad Palmero, Osvaldo Miguel Fassetta, Soledad Andrea Andreani, Eugenia Ludmila Ascarruz y Matías Jesús Córdoba- irán a juicio acusados de encubrimiento agravado por favorecimiento personal y real.

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La resolución judicial estableció una diferenciación entre la autoría directa de los hechos principales, atribuida a Barrelier, y las presuntas maniobras de su entorno para ocultar el crimen.

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Entre los fundamentos del magistrado se mencionaron distintos vínculos y acciones posteriores al hecho. A Soledad Andrea Andreani se le atribuye haber prestado el automóvil presuntamente utilizado para trasladar los restos de la víctima, además de lavar prendas y limpiar posteriormente el vehículo.

Por su parte, Osvaldo Miguel Fassetta habría mantenido reiteradas comunicaciones con el principal acusado para informarle sobre los avances de la búsqueda. En tanto, a Marianela Soledad Palmero, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz se les atribuye haber estado presentes en el inmueble, ocultado información relevante y suprimido pruebas consideradas importantes para los peritos.

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Por último, el juez desestimó el recurso presentado por la querella del padre de la víctima, que solicitaba profundizar la imputación contra Palmero y ampliar las actuaciones contra otras dos personas: Viviana Estela Brizuela y Mario Alberto Muñoz.

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Sin embargo, el magistrado dejó asentado que la investigación respecto de estas últimas personas podrá reabrirse de manera inmediata si durante el desarrollo del debate oral surgen nuevos elementos que justifiquen avanzar con las actuaciones.