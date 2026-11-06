El presidente Javier Milei participará este viernes 6 de noviembre de la reunión de fin de año de la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde brindará un discurso ante directores, delegados y representantes del sector agropecuario. La actividad comenzará a las 12:30 en el predio ferial de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

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Durante el encuentro, se espera que el jefe de Estado haga un repaso de las principales medidas económicas de su gestión y plantee los objetivos del Gobierno para los próximos meses. Sin embargo, desde Casa Rosada todavía no adelantaron el contenido de su exposición ni confirmaron si habrá acceso para la prensa.

La participación de Milei se producirá después de su paso por España, donde asistió a la Cumbre Iberoamericana. Además, la reunión tendrá lugar en un momento importante para el sector agropecuario, que se prepara para cerrar el año y analizar las perspectivas económicas de 2027, cuando se celebrarán las elecciones presidenciales en Argentina.

El encuentro también estará atravesado por la situación política de Paraguay, tras la renuncia de su presidente, Santiago Peña. Su salida se produjo en medio de una crisis financiera vinculada al caso Ueno Bank y del avance de un proceso de juicio político en el Congreso paraguayo.

La decisión generó repercusiones en distintos gobiernos de la región. Peña, considerado un aliado político de Milei, ya había cancelado su participación en la Cumbre Iberoamericana realizada en Madrid.

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Hasta el momento, el Gobierno argentino no emitió una declaración oficial sobre la renuncia. Desde Casa Rosada señalaron que siguen de cerca los acontecimientos, mientras que Milei todavía no se pronunció públicamente sobre la situación de su par paraguayo.

De esta manera, la presentación del Presidente ante la Sociedad Rural se desarrollará en un escenario marcado tanto por las expectativas económicas del campo como por los recientes cambios políticos en la región.

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